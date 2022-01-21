"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن إحباط محاولة هروب عناصر داعش من سجن

2022/01/21 | 05:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة إحباط محاولة هروب سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" من سجن غويران في مدينة الحسكة.

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