إيران تحاكم سائحا فرنسيا تتهمه بالتجسس

2022/01/21 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ أكثر من عام ونصف، الخميس أمام محكمة ثورية في مشهد للرد على تهم التجسس والدعاية ضد النظام، ومن المنتظر صدور قرار السبت كما ذكرت شقيقته بلاندين لفرانس برس.

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