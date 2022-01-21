السعودية.. مريم العنزي تثير تفاعلا بعد تسجيل صوتي للحظة العفو عن قاتل أخيها

2022/01/21 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تحمل تسجيلا صوتيا للحظة إعلان السعودية مريم العنزي العفو عن قاتل شقيقها وسط تفاعل واسع.

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