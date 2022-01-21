داخلية السعودية تعلن فتح التسجيل للنساء بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

2022/01/21 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل للعنصر النسائي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

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