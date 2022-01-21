2022/01/21 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة عالمية انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد أن استهدفت غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة المتنازع عليها، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الإنترنت في اليمن في أعقاب غارة جوية للتحالف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الإنترنت في اليمن في أعقاب غارة جوية للتحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).