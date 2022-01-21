الأرض الطيبة لبيرل بك - محمد زكريا توفيق

2022/01/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هي بيرل بك:ولدت بيرل بك في عام 1892 في هيلزبورو، غرب فيرجينيا.



كان والدها، أبسالوم سيدنستريكر، مبشرا مسيحيا متمركزا في بلدة شينكيانغ الصغيرة، خارج نانكينج بالصين.



نتيجة ذلك، وصلت بك إلى الصين عندما كان عمرها خمسة أشهر.



قامت بتربتها أمة صينية، كانت تحكي لها حكاياتها وأساطيرها الشعبية، وكان بإمكانها التحدث والكتابة باللغتين الإنجليزية والصينية في سن الرابعة.



كما أنها لعبت بحرية مع ......





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