الثور والريطة الحمراء - محمد مهاجر

2022/01/21 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -درج الاسبان على تنظيم مهرجان مصارعة الثيران والذى يستخدم فيه الفارس الريطة الحمراء من اجل اثارة الثور حتى يستهلك الحيوان طاقته كلها ومن ثم يسقط هامدا.



ولا يفوت على المرء ان يتبين ان هذه الرياضة تحتاج الى شجاعة ودربة ورباطة جاش من جانب الفارس الذى يواجه ثورا احمقا.



وينقل عن الخليفة معاوية بن ابى سفيان قوله:" لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن مدوها خلّيتها وإن خلوا مددتها".



ان السياسة تح ......





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