بعد سنوات من الحرب.. البنك المركزي الليبي يعلن بداية توحيده

2022/01/21 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي الليبي إنه بدأ عملية لإعادة توحيده بعد انقسام دام سنوات خلال الحرب الأهلية في البلاد.

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