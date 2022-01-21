ليفربول يبلغ نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب أرسنال

2022/01/21 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل فريق ليفربول إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بكرة القدم، على حساب مضيفه أرسنال بفوزه عليه (2-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الخميس.ويدين ليفربول بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي أحرز هدفي “الريدز” في الدقيقتين (19 و77) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “الإمارات”.[…]

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