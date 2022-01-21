ابتكار طريقة للتنبؤ باحتمالية الموت المبكر من خلال العين

2022/01/21 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصل باحثون إلى طريقة جديدة يمكن من خلالها التوصل إلى احتمالات أن يتعرض شخص ما إلى الموت المبكر، وذلك من خلال فحص عينه.وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إنه من خلال تلك الطريقة تمكن علماء صينيون وأستراليون من التنبؤ بالموت المبكر قبل نحو عقد من وقوعه، وقبل ظهور أي علامات واضحة على اعتلال […]

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