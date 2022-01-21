كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع حادث سير مروّع على طريق جليدي

2022/01/21 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث سير مروّع رصدته كاميرا مراقبة في شارع "سيفن مايل" في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، فقد سائق السيطرة بعد أن وجد نفسه يسير على بقعة جليدية ثم انحرف، واصطدم بأحد المحلات التجارية على جانب الطريق.

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