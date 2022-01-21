طالبان تقتحم شقة في كابل وتعتقل ناشطة وشقيقاتها

2022/01/21 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نبوز/ اقتحمت حركة طالبان شقة سكنية في العاصمة كابل، وحطمت الباب، واعتقلت ناشطة في مجال حقوق المرأة، وشقيقاتها الثلاث، بحسب شهود عيان.واتهمت طالبان الناشطة، تمانا زرياب بارياني، بالوقوف وراء مظاهرة احتجاج نسائية نظمت مؤخرا في كابل، وقالت إنها “لن تتسامح بعد الآن مع إهانة القيم الأفغانية”.وكانت تمانا من بين 25 امرأة شاركن […]

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