2022/01/21 | 08:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dgk2By7dI_k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلينكن يكشف عن تقدم متواضع بالمحادثات النووية الايرانيةوملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلينكن يكشف عن تقدم متواضع بالمحادثات النووية الايرانيةوملفات اخرى في نشرة 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).