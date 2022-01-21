2022/01/21 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيدة نصرت جاهان تشودري لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية بولاية نيويورك، لتصبح أول امرأة مسلمة ترشح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة.وتشودري (45 عاما) من أصل بنغلاديشي، وهاجر والداها، نفيسة شودري والدكتور نورير شودري، إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها.كانت والدتها منسقة الخدمات الغذائية في […]

ظهرت المقالة بايدن يرشح أول امرأة مسلمة لتولي منصب قضائي فدرالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يرشح أول امرأة مسلمة لتولي منصب قضائي فدرالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يرشح أول امرأة مسلمة لتولي منصب قضائي فدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).