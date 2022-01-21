قائمة باعداد اصابات كورونا حول العالم.. هذه الدول اكثر تضررا من الوباء

2022/01/21 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 341.8 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 341.893.823، وإجمالي الوفيات 5.573.134.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ860.146 […]

ظهرت المقالة قائمة باعداد اصابات كورونا حول العالم..



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