2022/01/21 | 08:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، الخميس، نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021 ملقية الضوء على التغير والفروق بأسعار العقارات من التجارية للسكنية والزراعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. لماذا ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. لماذا ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).