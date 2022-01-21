عن التاريخ/التأريخ الطبقي المغيب: نضالات الطبقة العاملة والسياسات الاشتراكية عشية الحرب الأهلية اللبنانية - روسانا توفارو

2022/01/21 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روسانا_توفارو الياس جريجيريمقدمة المترجم: إلى الشهيد الشيوعي الياس جريجيري، الذي سقط دفاعاً عن مخيم تل الزعتر بوجه ميليشيات الجبهة اللبنانية، في تموز 1976يمكن قراءة إلى جانب هذه الورقة المقالات التالية: أبحاث حول الواقع الاجتماعي- الاقتصادي، في لبنان؛ الحركة النقابية والعمالية في لبنان، تاريخ من النضالات والانتصارات (2013)؛ الطائفية في لبنان، العلمنة ودور اليسار (2015)؛ ومقال باسم شيت ما بين الطائفة وال ......





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