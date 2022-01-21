كيف يقبض العرب على زمام التاريخ - الفضل شلق

2022/01/21 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق تهيمن الامبراطورية على العالم.



أداة العمل لديها أنها نظام لا مخطط.



لا شك أن لديها مخططات لكثير من الأمور.



لكنها دولة رأسمالية.



وهذا النوع من الدول لديه نفور من التخطيط العمومي.



تهيمن الامبراطورية بالقوة العسكرية والقوة الاقتصادية المالية.



يتوزّع عسكرها على قواعد وأساطيل حول العالم.



اقتصادها يستخدم الصناعة لديها والصناعة في بلدان العالم الأخرى طلبا لليد العاملة الرخيصة.



لديها من طاقات الإنتاج ا ......





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