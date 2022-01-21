البحوث الفلكية: مصر تسجل زلازل كل يوم

2022/01/21 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور جاد القاضي، إن البلاد تسجل زلازل بشكل يومي، وتم تسجيل ألف زلزال العام الماضي.

وأشار القاضي في تصريحات تلفزيونية، إلى وجود توقعات باحتمالية حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط.

وعن زلزال قبرص الذي حدث الأسبوع الماضي، أوضح القاضي، أن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 3:7 صباحا بتوقيت القاهرة في قبرص، وأحدث قلقا لدى البعض من تبعاته.

وتابع القاضي: "يوجد فارق بين الشعور بالزلزال، وبين تبعاته أو مشكلاته، ويوجد فارق بين زلزال قبرص الذي حدث داخل البحر المتوسط، وبين زلزال 1992 كونه حدث في دهشور داخل مصر".

المصدر: روسيا اليوم

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