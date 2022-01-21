ضحايا من القوات الأمنية بهجوم لداعش في ديالى

2022/01/21 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر أمنية في محافظة ديالى، الجمعة، بأن تنظيم داعش هاجم مقرا للجيش العراقي، مما تسبب بمقتل عدد من المنتسبين.

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وقال مصدر لـ"ناس" (21 كانون الثاني 2022)، إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا مقر السرية الأولى – الفوج الأول، في الجيش العراقي، في منطقة الطالعة، بناحية العظيم، مما تسبب بمقتل جميع عناصر السرية".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الجيش العراقي، وصلت إلى موقع الحادث، لنقل الضحايا إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق في ملابسات الأمر".

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