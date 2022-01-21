المالية النيابية للبرلمان السابق ترجح تأخر تشريع موازنة العام الجاري

2022/01/21 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق محمد الشبكي، تأخر تشريع الموازنة داخل البرلمان، لافتا الى ان الكثير من الوزارات لم تحسم موازناتها فضلا عن الحسابات الختامية.وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “الحكومات لم تقدم حسابات ختامية لكل للاعوام المنتهية، ولكن الموازنة لاتتوقف على اعداد هذه الحسابات، إضافة الى ان […]

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