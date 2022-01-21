هل يستبعد الإطار التنسيقي المالكي من أجل التحالف مع الصدر؟ الفتح يعلق- عاجل

2022/01/21 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد تحالف الفتح، اليوم الجمعة، موافقة الاطار على شرط الصدر بأبعاد ائتلاف المالكي للتحالف معه، متوقعا تأخر تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما ان بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".

واضاف انه "من المستبعد اقصاء ائتلاف دولة القانون من تحالف الاطار"، مشيرا الى ان "البلد والعملية السياسية لن تتوقف على احد اياً كان لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".

وافاد الموسوي، أنه "من المرجح جداً ان يتأخر كثيراً موعد تشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية الكبيرة".

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