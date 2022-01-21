نائب سابق يعلق على استثمار ثاني اكبر حقول العراق الغازية.. امتحان للقوات الامنية

2022/01/21 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق ايوب الربيعي، اليوم الجمعة، أن استثمار ثاني اكبر حقول العراق الغازية يمثل امتحان مهم للقوات الامنية.

‏وقال الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حقل المنصورية الغازي شرق ديالى يقع في محيط يحوي اشكالات في البعد الامني لكن في ذات السياق هناك جهود امنية لتعزيزه وشل حركة اي خطوات للارهاب في زعزعة الامن والاستقرار".

‏وأكد أن "توقيع عقد استثمار ثاني اكبر الحقول الغازية في العراق خطوة مهمة واستراتيجية من اجل تعويض عن استيراد الغاز من دول الجوار في اشارة الى ايران".

‏وأضاف الربيعي، أن "استثمار حقل المنصورية الغازية يمثل امتحان للقوات الامنية وعليها ان تعتمد خطة عمل واسعة النطاق لتامين اعمال الشركة المستثمرة ومحاورها التي ستمتد على مناطق واسعة"، لافتا الى أن "نجاح الشركة الصينية سيكون بداية دخول شركات عالمية في ملف الطاقة الى محافظة تضم خزين ستراتيجي وكبير للنفط والغاز تنتشر في مناطق عدة خاصة الشرقية والشمالية".

‏وأشار الى أن "اوضاع ديالى الامنية حرمتها من دخول الاستثمار الاجنبي بعد 2003 وحقل المنصورية سيكون اختبارا مهما واستراتيجيا وربما يؤدي الى نقلة كبيرة ونوعية في الانتعاش الاقتصادي"، مؤكدا "ضرورة دعم هكذا استثمارات وتهيئة الاجواء الامنية المناسبة لعمل كوادر الشركة لان الفائدة ستكون كبيرة ابرزها تشغيل العاطلين عن العمل بالاضافة الى توفير الغاز الطبيعي في تشغيل محطة المنصورية الغازية التي تنتج 700 ميكا واط".

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