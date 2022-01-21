قائمة باكثر الدول تضررا من كورونا

2022/01/21 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 341.8 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 341.893.823، وإجمالي الوفيات 5.573.134.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ860.146 حالة […]

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