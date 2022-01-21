2022/01/21 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن انقاذ حياة فتاة حاولت الانتحار غرقا في شط الحلة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “افراد دورية النجدة نداء ( ٢١ ب)، هرعت لانقاذ فتاة في مطلع العشرينات من عمرها حاولت الانتحار في شط الحلة غرقاً، ضمن المنطقة المتواجدة فيها الدورية بمركز المدينة”.[…]

ظهرت المقالة الشرطة النهرية تنقذ حياة فتاة حاولت الانتحار في شط الحلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة النهرية تنقذ حياة فتاة حاولت الانتحار في شط الحلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة النهرية تنقذ حياة فتاة حاولت الانتحار في شط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).