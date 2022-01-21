السعودية.. إجراء جديد يستهدف غير المطعمين من كورونا

2022/01/21 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الصحة السعودية استثناء المصابين بفيروس كورونا المستجد غير المحصنين من الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر وذلك في خطوة جديدة على ما يبدو لتشجيع الناس بالتطعيم.

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