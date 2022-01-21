أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من لقب كأس الملك

2022/01/21 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جرد أتلتيك بلباو، ضيفه برشلونة من لقب بطل كأس إسبانيا عندما تغلب عليه 3-2، أمس الخميس، في الدور ثمن النهائي، فيما بلغ ريال مدريد ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2-1.وفي المباراة الأولى على ملعب “سان ماميس” في بلباو، بكر أتلتيك بالتسجيل عبر قائده إيكر مونياين، في الدقيقة الثانية بتسديدة ساقطة […]

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