بريطانيا تنشر حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة في أوكرانيا

2022/01/21 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أفادت وسائل إعلام بأن المملكة المتحدة نشرت في أوكرانيا حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة للجيش البريطاني الذي تم إنشاؤه حديثا.

وبحسب وسائل الاعلام وصلت مجموعة من حوالي 30 جنديا بريطانيا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التي تبرعت بها المملكة المتحدة.

يشار إلى أن هؤلاء العسكريين البريطانيين ينتمون إلى فوج الحرس الخاص.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير دفاع بريطانيا، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

المصدر: وكالات

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