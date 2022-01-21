2022/01/21 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي، ان الاطار التنسيقي يمتلك عدة خيارات لتحقيق الكتلة الاكبر، لافتا الى ان التوجه العام للاطار هو الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية تشترك بها جميع الاطراف.وقال الزيادي لـ /ألمعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية حتى لو اعلنت قرارها سواء بالسلب او الايجاب اتجاه الجلسة الاولى للبرلمان فأنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيادي: الاطار التنسيقي لديه خياراته لتحقيق الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيادي: الاطار التنسيقي لديه خياراته لتحقيق الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).