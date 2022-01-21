تعزيزات قتالية كبيرة تصل ناحية العظيم

2022/01/21 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوصول تعزيزات قتالية الى ناحية العظيم على خلفية مجزرة السرية في الجيش.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت على محيط مجزرة سرية الجيش العراقي في اطراف قرية الاكليعة قرب حاوي العظيم".

واضاف، ان "وفد رفيع من وزارة الدفاع في طريقه لديالى للوقوف على تفاصيل المجزرة المروعة".

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