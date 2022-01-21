العزم يدعو لإطلاق حملة وطنية شاملة لإنهاء ازمة النازحين والمناطق المحررة

2022/01/21 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف عزم، اليوم الجمعة، لإطلاق حملة وطنية شاملة لإنهاء ازمة النازحين والمناطق المحررة، فيما دعت الحكومة الاتحادية لتحمل مسؤوليتها إزاء ملف النازحين.

وقال التحالف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "ندعو الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة باعتبار هذه المناطق والشرائح تمر بجائحة استثنائية".

وأضاف:"ندعو الحكومات المحلية وجميع القطاعات الشعبية والمدنية والإعلامية لاطلاق حملة وطنية شاملة لانهاء ازمة النازحين والمناطق المحررة وتبني هذه الحملة ودعمها مادياً ومعنوياً ومحاولة تخفيف آلام وأوجاع أهلنا في تلك المناطق".

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