2022/01/21 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بتعرض مقر للجيش لهجوم مباغت من قبل عناصر من عصابات داعش، خلف احد عشر شهيدا بينهم ضابط في ناحية العظيم شمالي المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “نحو 13 عنصرا من داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش […]

ظهرت المقالة داعش يعود لديالى..



هجوم مباغت على مقر للجيش في العظيم يخلف 11 شهيدا أولاً على ايرث نيوز.

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