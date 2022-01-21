الشرطة الكندية تعثر على جثث مجمدة على الحدود مع الولايات المتحدة

2022/01/21 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت الشرطة الكندية على أربعة جثث مجمدة لأشخاص، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرته السلطات في مقاطعة مانيتوبا.وبحسب بيان السلطات: “عثرت الشرطة في مقاطعة مانيتوبا الكندية في 19 يناير على أربعة أشخاص مجمدين، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة.تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالي […]

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