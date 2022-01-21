شاهد لحظة دهس مراسلة تلفزيون أثناء بث مباشر

2022/01/21 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء بث مباشر تعرضت مراسلة محطة WSAZ، توري يورجي لحادث دهس بينما كانت تعد تقريرًا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا، ووقع الحادث الذي لم يكن متوقعًا بشكل مفاجئ، لكن رد فعل المذيع أثار تفاعًلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا هادئًا لحظة وقوع الحادث، الأمر الذي دفعه الى توضيح الأمر لمتابعيه.

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