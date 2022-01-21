اطاريون: الخارطة السياسية ستتغير بعد قرار “الاتحادية” لصالح الداعين الى التوافقية

2022/01/21 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي حدوث تغيير في الخارطة السياسية بعد ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بعدم شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، لافتة الى ان التفاهمات جارية بين الاطار والأطراف الأخرى من اجل حلحلة الازمة والذهاب نحو التوافقية.وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي لـ /المعلومة/، ان “الحوارات والتفاهمات […]

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