عمليات ديالى: فتح تحقيق بحادثة استشهاد 11 جندياً جراء تعرض إرهابي في حاوي العظيم

2022/01/21 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واعأعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الجمعة، فتح تحقيق بحادث استشهاد 11 جندياً جرّاء تعرض إرهابي في حاوي العظيم.وقال العقيد سلمان مدير إعلام عمليات ديالى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائد عمليات ديالى ذهب الى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع"، مشيراً الى أن "أي حادث يحصل يكون هناك تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية".يتبع..

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