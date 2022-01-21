بينهم ضابط بالجيش.. استشهاد 11 منتسباً بتعرض إرهابي في ديالى

2022/01/21 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط بهجوم ارهابي في محافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عصابات داعش الارهابية شنت هجوما على قطعات الجيش في ناحية العظيم شمالي ديالى"، مؤكدا "استشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط".

وأضاف ان "تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث".

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