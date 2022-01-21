الدولار ينهي الأسبوع مستقراً بالأسواق المحلية العراقية

انهت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، الأسبوع مستقرة حسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر الدولار شهد استقراراً خلال الأسبوع الماضي في حسب ما تم استطلاعه من محال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكانت أسعار الصرف اليوم الجمعة كالتالي:
بغداد
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الشمال
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
الجنوب
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
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