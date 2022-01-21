الدولار ينهي الأسبوع مستقراً بالأسواق المحلية العراقية

2022/01/21 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، الأسبوع مستقرة حسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر الدولار شهد استقراراً خلال الأسبوع الماضي في حسب ما تم استطلاعه من محال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكانت أسعار الصرف اليوم الجمعة كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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