الباوي: استبدال “صالح” بمرشح اخر سيزيد من حظوظ الاتحاد في الرئاسة 

2022/01/21 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان استبدال المرشح برهم صالح بشخصية أخرى، سيزيد من حظوظ الاتحاد الوطني في الحصول على رئاسة الجمهورية بدعم من الاطار التنسيقي.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “بامكان قيادة الاتحاد الوطني كسب ضمان دعم الاطار التنسيقي والعديد من الاطراف المصرة على عدم تجديد ولاية اي من الرئاسات الثلاث من […]

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