2022/01/21 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني مطلع، الجمعة، اعلان حالة الاستنفار القصوى في عظيم ديالى بعد مجزرة سرية الجيش.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حالة الاستنفار القصوى اعلنت في كل قواطع الجيش ضمن حدود ناحية العظيم وقراها(70كم شمال بعقوبة) بعد هجوم داعشي على مقرية للجيش العراقي في اطراف قرية الاكليعة شمال الناحية ما […]

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