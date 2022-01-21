2022/01/21 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن مفارزها “تمكنت من إلقاء القبض على (18) متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق الماده ٤ ارهاب”.وأضافت انه “فيما قامت مديرية […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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