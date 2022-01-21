2022/01/21 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنه من غير المحتمل أن تكون ما تعرف بـ"متلازمة هافانا" التي أثرت على دبلوماسيين أمريكيين ناتجة عن "حملة عالمية تقوم بها دولة أجنبية للإضرار بالولايات المتحدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات الأمريكية: "متلازمة هافانا" ليست ناتجة عن دولة أجنبية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات الأمريكية: "متلازمة هافانا" ليست ناتجة عن دولة أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).