امني: حزام بغداد الشمالي مازال حاضنة للارهاب … خطره مازال قائماً

2022/01/21 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المختص بالشأن الأمني، كاظم الموسوي، ان حزام بغداد الشمالي متمثلا بالطارمية والمناطق المحاذية لها مازالت تمثل موطئ قدم للارهاب وحاضنة جيدة له، لافتا الى ان الإرهاب يستغل المناطق الريفية للاختباء وابعاد سلاحه عن الأنظار.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “المناطق التي ينشط فيها الإرهاب تمثل مصدر تهديد لامن العاصمة والمناطق القريبة […]

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