تراجع أسعار النفط بفعل زيادة بمخزونات الخام الاميركية

2022/01/21 | 10:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشهدت أسعار النفط، الجمعة، تراجعا ملحوظا بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولارات بما يعادل 2.8 بالمئة، لتصل إلى 85.92 دولاراً للبرميل.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 …

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