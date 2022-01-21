وفد امني من بغداد يصل ديالى للوقوف على” مجزرة الاكليعة”

2022/01/21 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني رفيع في ديالى، الجمعة، وصول وفد امني رفيع من بغداد للوقوف على مجزرة الاكليعة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفدا امنيا رفيعا من بغداد ضم قيادات في عدة مؤسسات امنية وصل الى ديالى في طريقه الى موقع مجزرة الاكليعة في ريف ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) من اجل الوقوف […]

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