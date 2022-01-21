بعد استشهاد 11 منتسبا.. وفد امني رفيع يصل ديالى (صور) – عاجل

2022/01/21 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري و ورئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبدالامير يارلله الى محافظة ديالى بعد الهجوم الارهابي في ناحية العظيم.

وقال مراسل السومرية ان "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اركان الجيش وصلا الى مكان الهجوم الارهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط بهجوم ارهابي في محافظة ديالى.

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