الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق فورية في مجزرة حاوي العظيم

2022/01/21 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق فورية في مجزرة حاوي العظيم شمال ديالى والتي راح ضحيتها 11 منتسب في القوات الأمنية.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق فورية في مجزرة الاكليعة في ناحية العظيم والتي اودت بحياة 11 جندي بينهم ضابط واعداد تقرير عاجل خلال ساعات لبيان حيثيات ما حصل".

وأضاف انه "من المتوقع ان يصل وزير الدفاع الى ديالى خلال الساعات القادمة للاطلاع ميدانيا على تفاصيل المجزرة".

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