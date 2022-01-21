2022/01/21 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الجمعة، عن سبب رفض قوى الإطار لإعطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولاية ثانية.

وقال الحمامي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الاطار التنسيقي ترفض إعطاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولاية ثانية لعدة أسباب، منها التداعيات الأمنية والاقتصادية وإجراءات اتخذها في حكومة تصريف الاعمال".

وبين أن "هذه الأسباب، دعت قوى الإطار التنسيقي للاتفاق على رفض التجديد للكاظمي نتيجة التداعيات التي حصلت خلال ولايته لاسيما الوضع الاقتصادي والوضع الامني بالمحافظات".

وتابع: "ذلك بالاضافة الى توقيعه مشاريعاً كبرى عليها علامات استفهام رغم ان حكومته تصريف اعمال، وكذلك مد الانبوب النفطي الى الاردن وبما يتعلق بالاتفاقية الصينية وميناء الفاو وأموراً أخرى كثيرة وخطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يحدد سبب رفضه إعطاء الكاظمي ولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يحدد سبب رفضه إعطاء الكاظمي ولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).