حريق في دارين وسط بغداد.. الدفاع المدني تخلي العوائل وتنقذ مبلغ 17 مليوناً

2022/01/21 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق اندلع في دارين في شارع ابو نؤاس وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “باسناد من مركزي الشورجة والشيخ عمر سيطر مركز دفاع مدني الكرادة على حادث حريق دارين في شارع ابي نؤاس”.وأضافت انه “تم خلال العمليه اخلاء العوائل […]

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الدفاع المدني تخلي العوائل وتنقذ مبلغ 17 مليوناً أولاً على ايرث نيوز.

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