اميركا والعراق الاول عالميًا وعربيًا على التوالي باصابات كورونا

2022/01/21 | 10:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 338.52 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و917577.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 861428 68647140

الهند 487693 38218773

البرازيل 621927 23420861

المملكة المتحدة 153202 15613283

فرنسا 127869 15175464

روسيا 673109 10938261

تركيا 85239 10696222

إيطاليا 142205 9219391

إسبانيا 91437 8676916

ألمانيا 116135 8215177

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 – العراق 24272 2137267

44 ‬‬‬‬- الأردن 13043 1123686

47 – المغرب 15025 1068941

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